World of Warcraft : Sylvanas en figurine nendoroid, les précommandes ouvertes

Il y a quelques semaines, World of Warcraft nous rendait affreusement nostalgique avec la sortie de Burning Crusade Classic. Aujourd’hui, le MMORPG de Blizzard va jouer sur nos sentiments et sur notre côté collectionneur en annonçant une figurine de Sylvanas. Présenté par Good Smile Company, il s’agit d’une nendoroid adorable qui vient d’ouvrir ses précommandes.

Une figurine pour Sylvanas

Les habitués de ces petites représentations connaissent bien la gamme nendoroid : il s’agit de figurines toute mignonnes, d’une dizaine de centimètres, qui proposent bien souvent des à-côtés afin de varier les expressions et/ou les accessoires. Le fabricant est Good Smile Company, et ils nous proposent ici une figurine Warcraft de la Dame Noire en personne.

Celle-ci mesure 10 centimètres de haut et est proposée avec plusieurs visages comme vous pouvez le voir sur les quelques images. On la retrouve aussi avec ou sans son arc, le fameux Rae’shalare, Murmure de la mort, qui vient d’être introduit dans World of Warcraft (et qui sera prochainement lootable). Eh oui, Blizzard choisit parfaitement son moment puisque le patch Les Chaînes de la Domination a été déployé il n’y a pas très longtemps et Sylvanas y prend une place importante.

Où précommander la nendoroid de Sylvanas ?

Si jamais cette figurine vous intéresse, sachez que vous pouvez la retrouver chez notre partenaire Derive Figurine. Elle est disponible au prix de 60.99€, avec un prix de réservation fixé à 56.99€. Sa date de sortie est fixée à avril 2022, dans une petite année donc et il est possible de la précommander jusqu’au 19 août.

Bien qu’il soit totalement possible qu’on la retrouve en stock lors de sa commercialisation, il est toujours préférable de réserver, les quantités étant toujours limitées. Si vous la souhaitez absolument, on ne peut que vous conseiller de la précommander pas trop tardivement.