DOOM Eternal : Une figurine Nendoroid pour le Doom Slayer

Sorti en début d’année, DOOM Eternal est une véritable petite claque. Il a d’ailleurs été nominé pour le titre de jeu de l’année aux Game Awards 2020. Mais aujourd’hui, on en reparle pour tout autre chose : le DOOM Slayer aura droit à sa figurine et elle tranche complètement avec le côté gore de la licence !

Où acheter la nendoroid du Doom Slayer ?

Il y a peu, on vous avait parlé de la représentation toute mignonne d’Hatsune Miku en tenue Digimon. Cette fois, c’est le DOOM Slayer qui a droit à une figurine Nendoroid, fabriquée comme très souvent par Good Smile Company. Elle fait 10 centimètres et répond à tous les standards de la collection : adorable et avec différents accessoires.

On retrouve alors notre Doom Guy avec le Creuset en main, sa fameuse tronçonneuse mais aussi son lance-flamme sur son épaule. Tout plein d’accessoires fournis avec cette nendoroid qui est actuellement en précommande au prix de 59.99€ sur le site de Derive Figurine.

Celle-ci sortira courant août 2021 et il est possible de précommander son exemplaire jusqu’au 7 janvier. Comme toujours avec les figurines, il est toujours préférable de réserver son exemplaire pour éviter sa disparition dans la nature à sa sortie. Alors, on craque ?