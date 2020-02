Alors que tout le monde attend des nouvelles croustillantes au sujet d’Overwatch 2, la licence s’offre une nouvelle figurine. Annoncé l’été dernier, la nendoroid de D.Va dans son Academy Skin est maintenant disponible à la vente. Si vous aimez ces petites figurines et que vous adorez l’héroïne, vous allez sans doute la vouloir dans votre collection.

Où acheter la figurine D.Va Academy Skin ?

En mai dernier, on célébrait le troisième anniversaire du hero-shooter de Blizzard. Dans la foulée, un magnifique skin pour D.Va est sorti, avec des teintes rosées : une tenue de lycéenne toute mignonne estampillée Academy Skin. Cette figurine est issue de la gamme nendoroid du fabricant Good Smile Company, que l’on connait pour ses nombreuses adaptations (comme la nendoroid de Sam Porter issue de Death Stranding).

Cette figurine articulée mesure environ 10 centimètres de haut et comme vous le savez, la collection nendoroid propose différents accessoires. On peut ainsi lui retirer ses lunettes, lui mettre un pistolet entre les mains ou encore inter-changer son visage avec trois expressions différentes. Elle est vendue au prix habituel de 54.99€ et elle est disponible dès maintenant en fonction des stocks bien sûr.

Vous pouvez la retrouver sur Derive Figurine, une boutique que l’on vous recommande bien sûr :

On notera la présence d’un petit mecha articulé rose qui est aussi présent avec la figurine de D.Va. Quant à Overwatch 2, le jeu est attendu à une date inconnue, mais on vous en reparlera bien sûr en temps voulu.