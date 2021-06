Falcom lance une première figurine officielle avec Altina de Trails of Cold Steel IV

En cette année 2021, le studio japonais Nihon Falcom fête ses 40 ans, et il y a énormément de surprises prévues pour tous les fans des RPG de la compagnie. Parmi elles, nous avons par exemple cette superbe figurine d’Altina de la licence The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel. Un choix particulièrement audacieux puisqu’il ne s’agit pas vraiment d’une protagoniste principale. Il s’agit en outre de la première figurine officielle.

Qui est Altina de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV ?

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel est un des gros segments de la série The Legend of Heroes. Cette dernière regroupe en effet plusieurs scénarios et personnages se situant tous sur un même continent. On peut faire une petite comparaison rapide en le qualifiant de MCU du jeu vidéo. Si jamais ça vous intéresse, nous avons fait un petit récapitulatif de la franchise dans un dossier dédié.

Aussi connue sous le nom de « Black Rabbit », Altina Orion est une sorte d’enfant artificiel se battant avec une énorme marionnette appelée OZ. Elle semble travailler indépendamment pour plusieurs organisations. Nous éviterons de vous spoiler toute son histoire, mais elle finira par rejoindre la classe IV dirigée par le héros principal, Rean Schwarzer, et combattra à ses côtés. Malgré un charactère froid et mature, elle commencera à s’ouvrir aux autre grâce à lui et à ses camarades de classes. Dans The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, les choses se gâtent pour ainsi dire, et elle laissera de côté son uniforme scolaire pour un style plus décontracté.

Où précommander la figurine Altina de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

C’est donc dans ce style que l’on retrouve cette magnifique figurine en PVC de 19 centimètres de haut à l’échelle 1/8 fabriquée par Kotobukiya. Il s’agit de la bonus édition avec visage alternatif. Les précommandes sont disponibles avec une sortie prévue pour février 2022. Il est possible de réserver sa figurine jusqu’à 13 juillet sur le site de figurines Derive Figurine, que nous vous conseillons.

Présentée au tarif de 169.99€, il est possible de récupérer la figurine avec réduction de 5% en cas de réservation sur précommande. Une bonne opportunité de soutenir la première représentation officielle de la série Trails !