Far Cry 6 : Ubisoft compte bien montrer les versions PS4 et Xbox One avant le lancement

On ne pourra pas nier que la sortie très médiatique et polémique de Cyberpunk 2077 a eu de l’effet sur toute l’industrie. Sortir un jeu AAA cross-gen est donc plus compliqué aujourd’hui pour un éditeur, qui sait que les versions old-gen sont attendues au tournant. Et Ubisoft a en conscience, notamment avec Far Cry 6.

Ubisoft attentif aux versions PS4 et Xbox One

Le titre a révélé du premier gameplay la semaine dernière, mais seulement sur les nouvelles générations de consoles (et PC). Naturellement, les versions PS4 et Xbox One n’étaient pas mise en avant ici, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne seront pas montrées d’ici la sortie. C’est en tout cas ce qu’indique David Grivel, lead gameplay designer chez Ubisoft Toronto, dans les colonnes de VGC :

« Dans les prochaines semaines ou mois, nous allons définitivement commencer à en montrer plus sur les différentes plateformes. Ce que je peux dire, et je ne peux pas trop aller dans les détails sur les caractéristiques techniques ou les choses comme ça, c’est que le jeu tourne bien, à la fois sur l’ancienne génération que sur la génération Xbox Series et PS5 ».

Il rajoute que sur les dernières consoles, le 4K / 60 fps sera de mise, et que l’ancienne génération n’est pas du tout abandonnée. De quoi rassurer un peu celles et ceux qui jouent sur ces machines, même si on attendra de voir comment le jeu tourne sur ces dernières pour pousser un soupir de soulagement.