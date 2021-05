Far Cry 6 : Date de sortie, gameplay, précommandes… Tout savoir sur les nouveautés

Cela faisait un moment que l’on attendait la venue de Far Cry 6. Annoncé il y a bientôt un an, le bougre a été régulièrement repoussé. Cependant, il semblerait que cette fois-ci soit la bonne. Ubisoft vient de nous présenter longuement ce nouvel opus, avec révélation du gameplay et présentation des personnages, mais aussi et surtout, une date de sortie fixée à cette fin d’année.

Ce que l’on sait déjà

Développé par Ubisoft Torronto avec le soutien de nombreux autres studios à travers le monde, Far Cry 6 nous plongera dans une île fictive des caraïbes très inspirée de Cuba : Yara. On retrouve ainsi un cadre très proche du premier opus avec des jungles et des plages. La capitale est Esperanza et est dirigée d’une main de fer par le dictateur Anton Castillo. Interprété par un acteur habitué des méchants, Giancarlo Esposito, et surtout connu pour ses rôles dans Breaking Bad ou encore The Mandalorian.

Il y a également son jeune fils Diego qui est incarné par l’acteur Anthony Gonzales qui a notamment prêté sa voix au héros du film Pixar Coco. Quant à nous, nous incarnerons un protagoniste du nom de Dani Rojas. On pourra d’ailleurs toujours opter pour un personnage féminin ou masculin.

Des motivations claires

Malgré l’atmosphère révolutionnaire qui règne au sein d’une population avec une guérilla qui combat le pouvoir totalitaire, les motivations de Dani seront plus personnelles puisqu’il s’agira d‘une histoire de vengeance. On apprend en effet qu’Anton Castillo est responsable du décès de ses parents, et cette nouvelle chamboulera sa vision des choses alors qu’il ou elle était un soldat aux ordres du dirigeant despotique.

Il faudra tout de même aider le mouvement pour le faire tomber. Cela passe donc par différentes missions comme du sauvetage de prisonniers pour atténuer l’emprise de Castillo. Heureusement, vous pourrez compter sur de nombreux personnages pour vous épauler comme des guérilleros, des contrebandiers ou encore des gens du quotidien. On peut citer Clara Garcia, la cheffe du groupe révolutionnaire Libertad ou encore Juan Cortez, un ancien espion du KGB désabusé qui vous aideront à libérer Yara.

Vous pourrez aussi vous aider d’un ami bien réel puisqu‘il sera jouable en coopération comme Far Cry 5. En contrôlant les voies aériennes, maritimes et terrestres grâce aux soldats et ressources que vous rassemblerez, vous serez en mesure de faire face à la menace.

Du gameplay et des nouveautés

Grâce à ces nouvelles séquences de gameplay, nous avons enfin plus d’informations sur les différentes possibilités offertes par le jeu.

Le titre mise également sur un système de craft qui permet de modifier des armes pour les rendre plus puissantes, précises ou avec une plus grande capacité en munitions. Cela se verra d’ailleurs à l’écran avec des aspects parfois bricolés avec les moyens du bord pour coller aux inspirations. Des boîtes à sardines, et les moteurs de moto vous serviront ainsi d’ingrédients. Certains seront même assez loufoques puisque l’on a même droit à un lance-disque (de musique) qui joue la fameuse macarena.

Far Cry 6 introduit un nouveau système de sacs à dos qui posséderont différentes utilisations. On a pu voir sur les images qu’un équipement pouvait bruler les alentour grâce à des mini-réacteurs, et un autre qui faisait office de lance-missiles.

En matière de véhicule, nous pouvons voir que l’on aura un large choix de machines anciennes (rappelant bien sûr toujours Cuba avec l’embargo) avec de vielles Cadillac et Bentley. Là encore, on pourra les customiser pour leur donner du punch. Si vous ne voulez pas polluer, vous pourrez toujours parcourir la carte à dos de cheval et emprunter des raccourcis de ‘l’ancienne révolution pour voyager sans rencontrer de danger.

Les animaux auront d’ailleurs une grande place puisque l’on pourra être accompagné d’un chien appelé Chorizo, mais surtout d’un alligator su nom de Guappo (avec sa petite dent en or) qui pourra nous aider en croquant les ennemis. On devra même le nourrir avec de la barbac bien fraiche si l’on en croit les images.

Concernant l’exploration, nous pourrons parcourir des jungles luxuriantes, des plages paradisiaques, et des villes paumées au milieu de nulle part. Toutefois, le titre met l’accent sur son terrain de jeu le plus dense, la capitale de l’île : Esperanza. Bien que les soldats de Castillo rodent partout, il sera possible de vous fondre dans le décor en rangeant vos armes, en payant de pot-de-vin, en interceptant des communications ou sabotant quelques installations.

Quand sortira Far Cry 6 ?

Voici la question qui brûlait sur toutes les lèvres, quelle est la date de sortie ? Eh bien, prenez votre agenda, Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain et sera disponible PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Stadia. Les précommandes viennent tout juste d’ouvrir donc si vous souhaitez réserver, voici un récapitulatif des éditions.

Précommandes Far Cry 6

Il existe plusieurs éditions pour Far Cry 6, allant de la traditionnelle édition standard, en passant par la limitée et la gold, ainsi que des figurines et autres collector. L’édition standard ne regroupe que le jeu. Cependant, sur Amazon, il existe une édition limitée à la boutique, regroupant quelques bonus numériques.

Les joueurs qui précommanderont Far Cry 6 auront accès au Pacl Libertad qui inclut une tenue « Libertad » pour Chorizo et « Dosco Locos », un lance-disques de pointe transformé en arme.