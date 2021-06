Far Cry 6 : Pas de mode Arcade ni d’éditeur de maps dans cet épisode

Far Cry 6 commence à se dévoiler petit à petit depuis sa présentation de vendredi dernier, et le jeu a récemment fait parler de lui pour son aspect politique, suite au rétropédalage d’Ubisoft en la matière. Une séquence de questions-réponses (plus précisément une AMA, qui signifie « ask me anything ») s’est tenue sur Reddit pour en apprendre encore plus sur le jeu, et l’une des informations qui est sortie du lot concerne le mode Arcade, qui permettait d’éditer des cartes.

Des fonctionnalités en moins pour un focus plus clair

C’est PC Gamer qui a relevé l’information, en repérant une réponse de Alexandre Letendre, réalisateur du jeu, qui a précisé que le mode Arcade ne serait pas présent dans cet épisode :

« Enlever ce mode de nos projets était une décision difficile, mais cela nous a permis de mettre tous nos efforts sur la campagne principale, afin de transporter les joueurs au coeur d’une révolution moderne. »

Ce n’est pas la seule fonctionnalité qui ne fera pas son retour ici, puisque le réalisateur a aussi confirmé que le système de grades pour les armes de Far Cry New Dawn ne sera pas utilisé ici. En revanche, on apprend que l’aventure sera entièrement réalisable en coopération, comme les derniers opus.

Far Cry 6 sera disponible dès le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.