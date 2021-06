Far Cry 6 : Finalement, l’histoire du jeu est bien politique

Il faut bien avoue que l’on a pas vu ce plot twist arriver. Suite à la révélation du gameplay de Far Cry 6 et aux nombreuses interviews qui ont été réalisées dans la foulée, Ubisoft s’entêtait une nouvelle fois à rappeler que l’histoire du jeu, qui présente une révolution dans un pays dirigé par un dictateur, n’était pas politique. Quelques moqueries et soupirs plus tard, l’éditeur revient sur ses propos via la prise de parole Navid Khavari, directeur narratif du jeu.

Une histoire qui n’est pas seulement inspirée de Cuba

Il ne vous aura pas échappé qu’il est facile de faire le lien entre ce qu’il se passe en jeu et la vraie histoire de Cuba, même si Far Cry 6 prend le soin de placer son intrigue sur une île fictive. Après avoir joué la carte de l’apolitique, Ubisoft publie un communiqué de la part de Navid Khavari qui déclare :

« Notre histoire est politique. Une histoire à propos d’une révolution moderne l’est forcément. Il y a des discussions difficiles et importantes dans Far Cry 6 à propos des conditions qui mènent jusqu’à la montée du fascisme dans une nation, sur les couts de l’impérialisme, du travail forcé, le besoin d’avoir des élections justes, les droits des LGBTQ+, et d’autres choses qui touchent Yara, une île fictionnelle des Caraïbes. »

Il précise néanmoins que Cuba n’a pas été la seule inspiration de l’équipe, qui a aussi étudié d’autres révolutions au sein de pays du monde entier. C’est pour cela qu’ils se sont entouré de personnes ayant vécu ces révolutions dans les années 50 à 60. Ainsi, Navid Khavari déclare tout de même qu’il ne s’agit pas d’une « prise de position politique binaire » sur ce qu’il se passe à Cuba, mais d’une histoire plus globale sur la révolution, le tout servi par une fiction.

Far Cry 6 sera disponible dès le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.