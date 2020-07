D’abord en fuité puis confirmé au cours de la conférence Ubisoft, Far Cry 6 a déjà publié deux bandes annonces pour présenter son ambiance et ses méchants. Profitant de l’aura du charismatique Giancarlo Esposito, grand acteur que l’on connaît notamment pour son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad (et Batter Call Saul), cette première présentation a de quoi titiller les fans de la franchise.

Bien que nous n’avons pas encore aperçu de gameplay, on vous profite une vidéo qui centralisera toutes les informations déjà connues. Période et localisation de cette épisode, antagonistes, héros que l’on incarnera, on fait le point dans ce nouvel AG Summer, en vous rappelant que Far Cry 6 sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 et Xbox Series X le 18 février 2021.