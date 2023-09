Fantastic Haven vous invite à redonner un peu de magie à tout un royaume

Piece of Cake est une entité aux multiples facettes, capable de produire des jeux coopératifs comme Hacktag avant de se lancer dans le jeu d’horreur avec Dark Hours, montré dans notre dernier AG French Direct. Et c’est sans parler de l’ambitieux Crossroads, qui offrira lui aussi une expérience tout à fait différente. Mais on lui doit également des jeux plus mignons comme My Fantastic Ranch, et Fantastic Haven s’annonce être dans la même lignée, grâce au support de Goblinz Publishing.