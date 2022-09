My Fantastic Ranch

My Fantastic Ranch est un jeu de gestion fantasy développé par Piece of Cake Studios (Hacktag, Crossroads) et édité par Nacon. Pensé pour un jeune public grâce notamment à son gameplay accessible, ce titre invite les joueurs et les joueuses à développer et gérer le haras de leur rêve en prenant soin de mignonnes créatures telles que des dragons et des licornes.