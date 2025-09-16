Fallen Fates : Le prochain jeu du studio derrière Astral Ascent aura de beaux invités et ouvre son Kickstarter cette semaine

Deux beaux noms viennent participer au projet

Mais avant de parler du Kickstarter, Hibernian Workshop a deux bonnes nouvelles à nous annoncer. La première, c’est celle concernant l’acteur qui doublera Arven, le protagoniste du jeu. Il sera ici interprété par Ben Starr, décidément amoureux des productions françaises et des guerriers badass, puisqu’il a doublé Verso dans Clair Obscur: Expedition 33 et Clive dans Final Fantasy XVI, épisode dont le studio dit justement être l’une des inspirations pour Fallen Fates.

L’autre bonne nouvelle, c’est celle de la participation de Motoi Sakuraba à la bande-son du jeu. Le compositeur iconique de la série des Tales of, de Golden Sun, de Dark Souls ou encore Star Ocean rejoint donc l’aventure pour donner à ce projet une aura un peu plus internationale.

Deux noms de poids qui vont aider à propulser le Kickstarter du jeu sur le devant de la scène dès son lancement, programmé au 18 septembre prochain, soit dans deux petits jours. Puisque Astral Ascent a été un succès et s’est vendu à 400 000 exemplaires, on ne se fait pas trop de soucis pour Hibernian Workshop, mais n’hésitez pas à vérifier la campagne de financement lorsqu’elle sera lancée pour apporter votre pierre à l’édifice si le cœur vous en dit.