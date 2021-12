Fall Guys : Malgré les spéculations, les versions Xbox et Switch ne sortiront pas cette année

Fall Guys en est déjà à sa sixième saison, et pourtant, pas de version Switch ou Xbox à l’horizon pour le moment. Ne vous y trompez pas, l’existence de ces versions a bien été confirmée par Mediatonic, mais on ne sait toujours pas quand elles seront disponibles. Enfin, du moins, on sait que ce ne sera pas pour cette année.

Des versions qui n’arriveront qu’en 2022

Cela peut semble logique étant donné qu’on entre dans le dernier mois de 2021, mais Mediatonic a tenu a officialisé la chose en voyant que les spéculations allaient bon train. Le lancement de la sixième saison pour le jeu a fait naître de nombreuses rumeurs qui indiquaient que ces versions Switch et Xbox seraient imminentes, et le studio a préféré tempérer les attentes :

« Nous savons que tout le monde est ravi à l’idée que Fall Guys arrive sur Nintendo Switch et Xbox, et à juste titre ! Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux qui faisaient le lien entre ces nouvelles versions et le lancement de la saison 6. Nous voulons préciser que ce n’est pas le cas, afin que personne ne soit déçu en recherchant le jeu sur ces plateformes. Merci pour votre patience. C’est l’une de nos priorités pour le développement et nous avons hâte de partager plus de détails en 2022. »

Vous l’aurez compris, Fall Guys sur Switch et Xbox, ça attendra 2022.