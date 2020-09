Nous vous en parlions hier, Fall Guys compte bien apporter de la variété à nos parties et punir les tricheurs. Aujourd’hui, nous avons de nouveaux détails qui risquent de faire plaisir à beaucoup de joueurs.

En effet, le compte twitter du jeu (qu’on arrête plus), a dévoilé aujourd’hui le contenu de la prochaine mise à jour. Au programme, amélioration de la stabilité des serveurs, anti-cheat, correction de bugs mais surtout, le fameux Big Yeetus, qui apporte de façon aléatoire des modifications dans les niveaux déjà existants afin de varier les parties.

Cerise sur le gâteau, tout cela sera disponible dès aujourd’hui, à une heure encore indéterminée. Plus qu’à prendre son mal en patience…

Will do proper patch notes when it drops, but this is what’s coming later today…

Fall Guys: BIG YEETUS & ANTI-CHEATUS

– RANDOM LEVEL VARIATIONS including B I G Y E E T U S

– EPIC’S ANTI-CHEAT

– MORE STABILITY // LESS DISCONNECTIONS

– VARIOUS BUG FIXES

👌 B I G C O O L 👌

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 15, 2020