Nous vous en parlions il y a quelques temps, Fall Guys compte bien durer sur la longueur et sa saison 2 se lancera dès le mois prochain sur PC et PlayStation 4. Mais ce n’est pas la seule chose en préparation du côté de chez Mediatonic puisqu’un fameux « Big Yeetus » avait été teasé il y a peu.

C’est de nouveau via le compte twitter officiel du jeu qu’on obtient de nouveaux détails sur cet événement aléatoire susceptible de survenir n’importe quand lorsqu’une épreuve est lancée. Quelques captures d’écrans sont visibles ci-dessous et permettre de remarquer des changements bienvenus aux cartes existantes afin de varier les parties.

Here’s some sneaky screenshots from the upcoming Fall Guys Update

I’ve been calling the update:

BIG YEETUS AND ANTI-CHEATUS

Also check out Big Yeetus’ friends…

THE WATERMELON CREW

1 Retweetus = 1 Big Yeetus pic.twitter.com/i8NUo4GSzp

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 14, 2020