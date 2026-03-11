Falcom aborde son futur et notamment la fin de la série Trails, prévue pour… 2032

Quand on ne suit pas assidûment l’actualité de Falcom, il n’est pas conseillé de trop cligner des yeux sous peine de louper l’annonce de deux jeux Trails et d’un épisode de la série Ys. Blague à part, l’éditeur et développeur japonais est véritablement très actif et se remue sur tous les fronts. Et à l’occasion des 45 ans de la boîte, le point est fait sur la plupart de ses licences ainsi que les projets en cours, jusqu’à évoquer la fin de la licence Trails.

