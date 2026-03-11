Falcom aborde son futur et notamment la fin de la série Trails, prévue pour… 2032

Trails à la douzaine

Récapitulons. La série Trails fonctionne par arcs et nous avons assisté à la sortie du troisième épisode de celui sur Calvard, avec The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon. Dans le même temps, nous avons droit à des remakes, et Trails in the Sky 2nd Chapter est le prochain à sortir cet automne.

Et à l’occasion des 45 ans de Falcom, l’entreprise japonaise nous donne des nouvelles sur la suite par l’intermédiaire de son président Toshihiro Kondo. Lors d’une interview chez Famitsu, il nous fait un tour d’horizon de l’actualité et du futur de la licence tentaculaire.

Premièrement, le thème « Silver Will, Golden Wings » sera de retour dans Trails in the Sky 2nd Chapter, et il est déjà enregistré. Ensuite, la prochaine entrée dans la saga (hormis le remake 2nd Chapter donc) sera bien The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon II, dont le scénario est déjà bouclé.

Mais Kondo va encore plus loin et est en mesure d’annoncer que les contours scénaristiques de la fin de la série Trails sont dessinés. Il est même déclaré que la saga trouvera son point final en 2032, et que l’annonce de l’ultime titre sera faite en 2031, pour les 50 ans de Falcom. On a à la fois envie de dire « enfin », tant l’éditeur et développeur a bombardé toutes ces années, et en même temps cela parait assez fou d’imaginer un terme à cette aventure, surtout six ans à l’avance. Le protagoniste final aurait en tout cas déjà son métier de défini.

Falcom fait le tour de ses projets

Toshihiro Kondo profite également de cette occasion pour aborder le reste des travaux de Falcom. Le prochain Ys, déjà teasé en fin d’année dernière, est entré en développement, sans pouvoir encore révéler au public le titre. En ce qui concerne Kyoto Xanadu, dévoilé il y a un mois, Kondo reconnait qu’il y a eu aussi bien des réactions positives que négatives, essentiellement vis-à-vis du tournant 2D de cet épisode. Le président a tout de même confiance dans le potentiel fun du jeu, et précise qu’il y aura quatre modes de difficulté.

Enfin, le tout fraîchement annoncé Dragon Slayer Project, a été de nouveau abordé en coup de vent, sans avoir la confirmation qu’il s’agit d’un remake ou d’un nouvel épisode. Pour rappel, il s’agit d’une licence vieille de 40 ans, qui a participé à redéfinir l’approche du RPG avec notamment du combat en temps réel et l’utilisation de sorts et d’objets pour résoudre des puzzles.

Par ailleurs, la sixième entrée de la série n’est autre que Dragon Slayer: The Legend of Heroes, sorti en 1989, qui avait fini par passer au tour par tour. The Legend of Heroes… qui a donné The Legend of Heroes: Trails in the Sky… La boucle est prête à se boucler dans les prochaines années de Falcom.