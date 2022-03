F1 Manager 2022 : Un jeu de gestion annoncé par Frontier Developments

La semaine dernière, Frontier Developments nous avait donné rendez-vous ce lundi pour une annonce. Plusieurs joueurs et joueuses avaient parié sur l’officialisation d’un jeu de Formule 1 et c’est maintenant officiel : le studio britannique vient d’annoncer F1 Manager 2022, un jeu de gestion basé sur le sport automobile, qui sortira plus tard dans l’année sur PC et consoles. Voici les premières informations.

Devenez le patron de votre propre écurie

Si vous avez un peu suivi l’actualité du studio, cette annonce n’est pas vraiment surprenante : en mars 2020, Frontier Developments avait déclaré avoir récupéré une licence officielle pour développer plusieurs titres basés sur la Formule 1. Les développeurs, réputés pour Planet Coaster ou encore Jurassic World Evolution, se lancent donc sur un jeu de simulation et de gestion réaliste qui nous enverra dans les paddocks.

F1 Manager 2022 nous mettra alors dans la peau d’un patron d’écurie qui va devoir gérer son équipe, en passant par les pilotes et les ingénieurs, avec l’objectif d’aller le plus loin possible dans les championnats du monde des pilotes et des constructeurs. Il faudra gérer les budgets, répondre aux diverses demandes des pilotes et ingénieurs, s’occuper des recrutements, améliorer les voitures et suivre les résultats.

Présenté comme une expérience immersive pour les amoureux et amoureuses de Formule 1, le titre n’a pour l’instant dévoilé qu’un court teaser et quelques visuels. Les pages Steam et Epic Games Store sont cependant en ligne, histoire de distiller quelques informations supplémentaires. Frontier Developments confirme aussi qu’il s’agit bien du premier opus d’une série de jeux, qui accueillera d’autres épisodes dans les années à venir.

Pas encore de date de sortie mais F1 Manager 2022 est prévu pour cet été sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.