F1 Manager 2022 : Frontier Developments va bientôt mettre fin au suivi post-lancement du jeu

Disponible depuis le 30 août 2022 sur PC et consoles, F1 Manager 2022 a rencontré un joli succès auprès du public malgré une IA au comportement parfois discutable, une technique ambitieuse mais perfectible et des soucis de peaufinage. Conscient de l’existence de ces problèmes, Frontier Developments a déployé plusieurs mises à jour afin d’en corriger une partie tout en essayant d’améliorer l’expérience de jeu au cours des deux derniers mois.

Malheureusement, si vous espériez que le studio britannique continuerait sur cette voie au moins jusqu’à la fin de l’année, vous allez être déçu car celui-ci a officialisé hier sur Reddit la fin imminente du suivi post-lancement du titre. Autrement dit, le prochain patch majeur qui sera proposé sera le dernier et seuls des correctifs mineurs pourraient être apportés à l’avenir.

Un choix afin de garantir le futur de la licence

Comme expliqué par le community manager F1MChris dans ce message, la prochaine mise à jour « inclut plusieurs améliorations visuelles sur les voitures. Nous avons davantage différencié leur look en intégrant certaines des caractéristiques clés des conceptions 2022 de nombreuses équipes (pièces + livrées). De plus, nous apportons des changements positifs concernant les problèmes de consommation de carburant lors des séances de qualification et des modifications liées aux calculs incorrects du temps de course estimé. »

Il ajoute ensuite ceci : « Cette prochaine mise à jour de F1 Manager 2022 sera la dernière mise à jour importante. […] Tous les patchs potentiels qui suivraient seront des correctifs mineurs qui n’affecteront pas sensiblement le gameplay. Afin de s’assurer que les projets F1 Manager à venir réalisent leur potentiel et répondent à nos attentes ainsi qu’à celles de notre communauté, l’équipe de développement doit se concentrer pleinement sur ces projets au-delà de F1 Manager 2022, après cette prochaine mise à jour. »

Pour rappel, F1 Manager 2022 est sorti sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Au vu de la manière dont le message est tourné et du timing choisi pour le publier, on peut supposer que Frontier Developments est déjà pleinement focalisé sur la conception du deuxième opus de la série qui devrait donc logiquement arriver l’an prochain, en 2023. A suivre.