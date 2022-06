F1 Manager 2022 aura droit à une version physique, voici où précommander

Les amateurs et amatrices de Formule 1 ont l’habitude : tous les ans, nous avons droit à un jeu de course développé par Codemasters, appelé cette année, F1 22. Cependant, cela ne sera pas le seul jeu vidéo sur le sport automobile puisque nous aurons également un jeu de gestion/management, appelé F1 Manager 2022, et qui sortira sur PC et consoles à la fin de l’été. Bonne nouvelle, on aura même droit à une version physique !

Où précommander F1 Manager 2022 en physique ?

On n’espérait pas trop une version physique pour F1 Manager 2022 étant donné que les jeux de gestion, principalement destinés aux joueurs et joueuses PC, n’ont pas tous de copie physique. Mais surprise, le studio Frontier Developments s’est rapproché du distributeur français Just for Games pour distribuer une version physique, à la fois sur PlayStation et sur Xbox.

Celle-ci sera vendue aux alentours de 54.99€ et elle sortira en même temps que la sortie du jeu en numérique, le 30 août. Pour l’instant, il n’y a qu’Amazon qui a ouvert ses précommandes, mais vous pouvez dès à présent réserver votre exemplaire sur la boutique. Nous mettrons à jour l’article lorsque les autres revendeurs listeront le jeu :

Amazon

On rappellera que F1 Manager 22 est un jeu de gestion qui vous place aux commandes d’une écurie de Formule 1. Vous devrez la faire prospérer et la faire évoluer au fil des saisons. La sortie est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 30 août 2022. (Re)découvrez le trailer de gameplay :