F1 Manager 2022 : Un bon jeu de gestion/management de Formule 1 ? Notre test en vidéo

Après avoir fait ses armes sur Planet Zoo et Jurassic World Evolution, on ne s’attendait pas forcément à revoir Frontier Developments à l’œuvre sur un jeu de gestion F1. Mais F1 Manager 2022 nous montre aujourd’hui que le studio avait visiblement quelques idées à revendre.

Après vous avoir livré notre test à l’écrit il y a quelques jours, voici notre test en vidéo dans lequel on revient sur les points positifs et négatifs de ce jeu de gestion, qui plaira assurément aux fans de Formule 1 et qui pourrait s’imposer comme une licence solide à l’avenir.

F1 Manager 2022 est disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.