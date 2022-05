F1 Manager 2022

F1 Manager 2022 est un jeu de gestion/simulation/stratégie développé et édité par Frontier Developments (Planet Coaster, Planet Zoo, Jurassic World Evolution 1 & 2, Elite Dangerous…). Le joueur ou la joueuse est invité(e) à prendre les rênes d'une écurie de Formule 1 afin de la guider au sommet de la discipline automobile. Pour cela, il ou elle devra notamment concevoir la meilleure voiture possible, améliorer le QG de son équipe, élaborer les bonnes stratégies en course et, bien entendu, veiller au bonheur de ses employé(e)s.