Epic Seven ajoute du contenu avec une nouvelle mise à jour

Dans le cadre d’une mise à jour, une maintenance a eu lieu aujourd’hui sur le RPG mobile Epic Seven, alors que certains dormaient encore, entre 4h et 9h du matin. Les développeurs poursuivent leurs efforts pour enrichir le contenu, et en proposer toujours plus à ses joueurs. Faisons un petit tour des plus grosses nouveautés.

La guerre des Titans !

Au programme de cette mise à jour, nous retrouvons plusieurs ajouts, et beaucoup d’améliorations:

L’ouverture de la guerre des Titans . Ce mode n’est accessible qu’à partir du rang 50, et aux membres d’une guilde. Comme dans l’Arène, l’enjeu sera d’attribuer de bons défenseurs.

. Ce mode n’est accessible qu’à partir du rang 50, et aux membres d’une guilde. Comme dans l’Arène, l’enjeu sera d’attribuer de bons défenseurs. Le changement de héro de bannière , Yufine laisse sa place à Bellona, une tireuse de type terre, et de son artefact Éventail de fer. Si vous souhaitez l’invoquer, vous pouvez consulter notre astuce dédiée. Elle restera en bannière jusqu’au 30 janvier (4h du matin).

, Yufine laisse sa place à Bellona, une tireuse de type terre, et de son artefact Éventail de fer. Si vous souhaitez l’invoquer, vous pouvez consulter notre astuce dédiée. Elle restera en bannière jusqu’au 30 janvier (4h du matin). L’apparition d’un nouveau héro 5 étoiles : Twyn ambitieux, un chevalier de lumière, notamment capable de dissiper des malus, et de retirer des âmes aux ennemis.

: Twyn ambitieux, un chevalier de lumière, notamment capable de dissiper des malus, et de retirer des âmes aux ennemis. L’ajout de 6 nouveaux artefacts.

Amélioration du système d’achat en boutique, permettant d’acheter plus facilement en grande quantité.

Amélioration du classement des équipements, et des artefacts, avec l’ajout de plus de filtres.

Amélioration et correction de l’Arène mondiale.

Modification de l’interface Réputation : ajout de la fonction « Tout recevoir » lorsque vous accomplissez plusieurs objectifs à la fois (les objectifs hebdomadaires ne sont pas inclus).

Ajout d’un skin pour Iseria.

Diverses corrections et améliorations.

Epic Seven nous propose un joli lot de nouveautés avec cette mise à jour. Malheureusement, pas de héro de bannière limité pour cette fois, mais Bellona reste une bonne combattante, notamment en tant que soutien offensif.