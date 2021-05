Epic a proposé 200 millions à Sony pour des portages PC

Le procès d’Epic Games contre Apple continue ses révélations et c’est maintenant le moment d’en apprendre plus sur les relations d’Epic avec les différents constructeurs de consoles.

PlayStation n’a pas voulu des V-bucks

Le fameux document datant de septembre 2020 continue de fuiter et ce qui nous intéresse tout de suite, c’est une page consacrée aux stratégies à adopter vis à vis des constructeurs pour mieux lutter contre Steam. La partie la plus « croustillante » concerne PlayStation puisque l’on apprend que Sony a reçu une proposition de 200 millions de dollars pour proposer 4 à 6 jeux First Party sur l’EGS.

Le dossier précise que Sony n’a pas donné suite, ce qui n’est pas surprenant quand on sait que Steam attend Days Gone pour la semaine prochaine, après avoir accueilli Horizon: Zero Dawn l’été dernier. On pensait les relations meilleures que cela entre les deux sociétés vu les 250 millions de dollars investis par Sony en 2020 puis les 200 millions ajoutés le mois dernier.

Du côté de Nintendo, Tim Sweeney et son équipe ne s’attendaient probablement pas à un accueil très chaleureux. Vu le passif du constructeur souvent fermé sur lui-même, il a été jugé qu’il s’agissait d’une piste impossible et qu’il ne fallait même pas tenter d’ouvrir les discussions pour demander des portages PC des aventures de Mario et compagnie.

Epic Vs Microsoft Vs Apple

C’est surtout la partie Microsoft – Xbox qui prend le plus de place dans le document, ce qui n’est pas étonnant vu que la société occupe également le terrain du PC. Au moins, contrairement aux deux autres, elle n’est pas fermée à la discussion avec Epic mais assume les réunions ponctuelles entre Phil Spencer et Gabe Newell de Valve.

On apprend également que la personne en charge du Game Pass version PC voit d’un mauvais œil les jeux offerts chaque semaine par l’EGS. En effet, Xbox et Epic en viennent presque à se livrer à des enchères pour obtenir des titres. Le service xCloud est également évoqué dans le document. On peut y lire que Microsoft se montrerait « agressif » avec les développeurs indés.

Selon ce rapport, il s’agirait de menaces pour rendre systématique la compatibilité des jeux indés avec xCloud. En cas de refus, il serait impossible de sortir son titre sur consoles Xbox, ou il serait retiré du store dans le cas des jeux déjà disponibles. Contacté par le site The Verge qui dévoile toutes ces informations, Microsoft n’a pas répondu à ces accusations de la part d’Epic.

Le grand méchant Steam

Et puisqu’il s’agit d’un document dédié à la lutte contre Steam, autant parler également des mesures anti-plateforme de Valve. Sur les 100 jeux les plus vendus sur Steam en 2019, seulement 20 étaient aussi disponibles sur l’EGS qui estime donc un manque à gagner de 500 millions de dollars à cause des absences dans son catalogue. Epic cherche donc à combler son retard, en plus d’obtenir des exclusivités.

L’éditeur a ainsi cherché, sans succès pour l’instant, de nombreux alliés tels que Riot Games, Activision Blizzard ou Electronic Arts. En dehors de Fortnite avec ses offres et events, ce sont vraiment les jeux gratuits qui boostent l’EGS. Vers fin 2019 – début 2020, un bon mois signifiait 10 millions d’utilisateurs actifs hors Fortnite. Le GTA 5 offert a permis d’atteindre les 45,4 millions qui sont descendus à 29,3 millions dès le mois suivant.

Autre cas particulier, Rocket League. Passé free-to-play après le rachat de son studio par Epic, son premier jour a bien aidé la plateforme. En effet, il a rapporté plus de 374 000 utilisateurs à l’EGS lors des premières 24 heures. Ce jour-là, environ 28% des joueurs sur les serveurs venaient de la version EGS contre 11% pour Steam (la PlayStation 4 complétant le podium avec 45%).

Comme pour toutes les autres révélations de ce procès, il est encore trop tôt pour estimer les conséquences de ces fuites mais il est toujours intéressant de voir les relations entre tous les acteurs du milieu.