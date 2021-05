Days Gone ne prendra pas en charge le DLSS ni le ray tracing sur PC

Attendu la semaine prochaine sur Steam et l’Epic Games Store, Days Gone fait de nouveau parler de lui juste avant son arrivée sur PC. Selon sa page FAQ officielle, le titre de Bend Studio ne prendra pas en charge le DLSS « pour le moment » tandis que le ray tracing ne semble définitivement pas au programme de cette version.

Plus que quelques jours avant le retour de Deacon

Même s’il est regrettable de la voir amputée de ces deux fonctionnalités, rappelons que cette version du jeu de survie en monde ouvert mettra à la disposition des joueurs et des joueuses de nombreuses options graphiques, supportera l’affichage widescreen pour les écrans ultra large en 21:9 et 32:9 et qu’elle permettra de profiter d’un framerate illimité.

Days Gone sortira sur PC le 18 mai. Les configurations requises pour faire tourner le titre sur votre tour ou votre ordinateur portable sont disponibles en cliquant ici.