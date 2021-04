Epic Games obtient un milliard de dollars d’investissements en plus, dont 200 millions de Sony

Epic Games a beau perdre quelques centaines de millions à cause de l’Epic Store pour le moment, l’éditeur possède toujours une santé financière qui fait beaucoup de jaloux. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter, puisque Epic Games annonce avoir réalisé une nouvelle levée de fond à hauteur d’un milliard de dollars, et Sony y a pas mal contribué.

Le portefeuille continue à se remplir

Dans un communiqué dévoilé aujourd’hui, Epic Games annonce que cet investissement supplémentaire porte la valeur de l’entreprise du mois de toutes ses actions) à 28,7 milliards de dollars, et que cette nouvelle levée de fonds a deux particularités.

La première, c’est la volonté des partenaires de supporter la vision à long terme d’Epic Games dans le développement du Metaverse, qu’il essaye de construire depuis plusieurs années en rachetant des studios comme Mediatonic et leur jeu Fall Guys.

Mais l’autre information à prendre en copte ici, c’est que Sony Corporation (et pas seulement PlayStation donc) a investi à nouveau dans Epic Games à hauteur de 200 millions de dollars. Une sacrée somme qui s’ajoute aux 250 millions déjà investis l’année dernière, qui représentent certes une goutte d’eau dans l’empire Epic Games, mais qui consolident le lien entre l’éditeur et Sony.