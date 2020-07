Sony investit dans Epic Games (Fortnite) à hauteur de 250 millions de dollars

250 millions de dollars, c’est la somme investie par Sony Corporation dans Epic Games, les créateurs de Fortnite. La firme nippone fait donc désormais partie des investisseurs de l’entreprise américaine qui ne cesse de grandir et de prendre de l’importance à vitesse grand V. Un investissement stratégique pour les deux groupes.

Une somme colossale certains diront, mais qui reste relativement moindre si l’on compare ça à la valeur totale d’Epic Games : Avec ses 250 millions de dollars investis, Sony Corporation ne détiendra « que » 1,4% du capital de l’entreprise, ce qui permet d’estimer la valeur d’Epic Games à un peu plus de 17,8 milliards de dollars. En 2012, Tencent avait investi 330 millions, ce qui représentait un peu plus de 40% du capital à l’époque. On vous laisse faire le calcul de cette incroyable croissance.

Dans son communiqué, Kenichiro Yoshida président de Sony, explique que grâce à cet investissement, Sony va « explorer les opportunités de collaboration avec Epic pour satisfaire et apporter de la valeur aux consommateurs et à l’industrie dans son ensemble, non seulement dans le jeu vidéo, mais également dans le monde en rapide évolution du divertissement numérique ».

Ce à quoi Tim Sweeney, fondateur et CEO d’Epic Games, répond : « Sony et Epic ont tous les deux bâti des entreprises à l’intersection de la créativité et de la technologie et nous partageons une vision des expériences sociales 3D en temps réel qui mènent à une convergence des jeux, des films et de la musique. Ensemble, nous nous efforçons de construire un écosystème numérique encore plus ouvert et accessible pour tous les consommateurs et créateurs de contenus ».

Bien sûr, cet investissement ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les jeux produits par Epic Games. C’est bien Sony Corporation et non la division PlayStation qui rentre au capital. Ce rapprochement permettrait aux deux firmes de travailler ensemble sur le cinéma ou la musique, à l’instar de Fortnite qui propose des concerts et des projections de films depuis quelques mois.