Epic Games a dépensé plus de 11 millions de dollars en 9 mois pour offrir des jeux gratuitement

Si vous possédez un compte Epic Games, vous faîtes certainement partie des joueuses ou des joueurs qui ont profité des offres gratuites de la boutique, avec un jeu offert toutes les semaines. Grâce au procès en cours entre Epic Games et Apple, on sait enfin combien cela a coûté à Epic Games, en plus de connaître d’autres chiffres très intéressants.

Le coût de l’attractivité

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj — Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021

Un document révèle alors qu’en 9 mois, durant l’année 2019, Epic Games a dépensé la somme de 11,658 millions de dollars pour s’offrir ces jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Parmi eux, on retrouve ainsi des titres comme les Batman Arkham, qui ont demandé 1,5 millions de dollars, ainsi que Mutant Year Zero à 1 million, ou encore Subnautica à 1,4 millions.

Ce document révèle également également comment cela a été profitable à Epic Games concernant le nombre de compte créés pour récupérer chaque jeu. Pour reprendre les exemples cités ici, les Batman Arkham ont amené 613 912 comptes en plus, contre 197 845 pour Mutant Year Zero et enfin 804 052 comptes pour Subnautica.

On pourra aussi s’étonner de voir des sommes nettement moins importantes, comme For Honor qui est à 63 000 dollars, RiME à 45 000 dollars ou Super Meat Boy à 50 000 dollars. Metro 2033 Redux à 0 dollars est encore plus étonnant, et il faudra attendre de voir s’il s’agissait là d’une contrepartie en plus concernant l’offre d’exclusivité de Metro Exodus.

Des exclusivités qui se remboursent vite

Also notable: Epic paid Take-Two $146 million in advances for PC Borderlands 3 exclusivity ($115 million for the game + marketing + one-off fee) and recouped the minimum guarantee part ($80mil) in just the first 2 weeks. pic.twitter.com/3YThZuy5pJ — Simon Carless (@simoncarless) May 4, 2021

Par ailleurs, concernant le cas des exclusivités à l’Epic Games Store, on voit également un document qui résume le cas de Borderlands 3, qui aide à mieux comprendre pourquoi certains éditeurs se tournent vers des contrats d’exclusivités temporaires.

On peut voir que Epic Games a payé 146 millions de dollars pour l’exclusivité de Borderlands 3, en comptant le jeu, la campagne marketing autour et des offres 2K Games. Cette exclusivité devait alors garantir à Epic Games de récupérer au minimum 80 millions de dollars lors des deux premières semaines, ce qui a largement atteint durant ce labs de temps.

Le procès entre Epic Games et Apple devrait encore nous réserver quelques surprises, et il serait intéressant de voir si d’autres acteurs de l’industrie vont devoir partager des chiffres similaires à ceux de l’Epic Games Store, pour servir de comparaison (on pense au Xbox Game Pass).