Lors de vos aventures dans Biomutant, vous serez souvent amené à visiter des ruines de l’ancien monde, où les humains vivaient auparavant, avant que la catastrophe n’éclate. Vous tomberez alors sur des reliques du passé, et parfois sur des choses pour le moins… étonnantes. C’est notamment le cas des Chasses-cacas, des brosses pour les toilettes que vous pourrez collecter. Voici où trouver tous les Chasses-caca dans Biomutant.

Où trouver tous les Chasses-caca dans Biomutant ?

Trouver les Chasses-caca vous donnera accès à du loot, souvent rare, ce qui vaut donc le coup de prendre le temps d’aller les chercher. Une fois que vous en aurez trouvé un, la quête vous indiquera l’emplacement des autres, un Chasse-cacas à la suite. Voici où les trouver (au moins un), si vous souhaitez débuter la quête.

Premier Chasse-cacas

Emplacement : Vous trouverez le premier Chasse-cacas assez rapidement dans l’aventure, puisqu’il se situe plus ou moins sur votre chemin si vous suivez la quête principale. Vous le trouverez dans un cabinet à Brikville.

Deuxième Chasse-cacas

Emplacement : Pour ce deuxième Chasse-cacas, rendez-vous à Banc-lieu, au sud de l’Arbre de vie, pour le trouver dans une maison complètement détruite.

Troisième Chasse-cacas

Emplacement : Vous le trouverez dans la zone résidentielle, près de l’entrée de la zone, dans l’un des bâtiments abandonnés.

Quatrième Chasse-cacas

Emplacement : Vous devrez vous rendre dans les marais à l’ouest dans la zone de Clair-hier pour le trouver dans un vieux bâtiment.

Cinquième Chasse-cacas

Emplacement : Ce dernier Chasse-cacas est le plus difficile à obtenir, car il se situe dans la zone la plus au nord de la carte qui est aussi la plus dangereuse. Vous aurez besoin de la combinaison Antichaleur et du poing métallique niveau 2 pour vous y rendre ainsi que du planeur de l’automate, et vous devrez ensuite réaliser quelques acrobaties. Allez tout d’abord trouver le village de Wateuf, au nord-est. Grimpez sur les montagnes qui longent le village pour planer jusqu’à l’île à l’est, puis faites de même en montant sur les falaises pour planer sur l’île suivante. Traversez ensuite à l’aide du fil pour vous retrouver dans l’aérodrome, et brisez le mur qui vous sépare de votre objectif.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.