Electronic Arts signe un partenariat avec Stability AI pour renforcer son utilisation de l’IA

« Promis, ça aide les artistes »

Ce partenariat a pour but de faire avancer Electronic Arts dans le domaine de l’IA avec un allié de poids à ses côtés, tout en explorant de « nouvelles manières d’ajouter de la valeur à l’IA générative » :

« En collaboration avec EA, nous explorons des moyens d’ajouter la valeur de l’IA générative aux flux de travail créatifs pour ouvrir de nouvelles portes au prototypage rapide et à la narration visuelle, permettant aux artistes et aux développeurs d’imaginer, de visualiser et d’affiner les expériences de jeu plus rapidement et à plus grande échelle. »

Il serait par exemple question de créer des textures 2D plus facilement avec de meilleures couleurs et un bon éclairage, ou encore de prévisualiser des environnements en 3D pour accélérer le processus créatif des artistes. Car Stability AI et EA mettent un point d’honneur à faire comprendre que ce partenariat n’oubliera pas les artistes, et les mettra même en avant (là encore, à d’autres) :

« La créativité a toujours été au cœur de toutes les activités de nos équipes. Avec Stability AI, nous amplifions cette créativité. Nous donnons ainsi aux artistes, designers et développeurs la possibilité de voir plus grand et de créer toujours plus. »

Difficile de ne pas mettre en lien ce nouveau partenariat, et les centaines de licenciements survenus ces derniers mois chez EA, sans parler de sa revente à des fonds d’investissement. La stratégie prise par l’éditeur est désormais claire.