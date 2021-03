Electronic Arts annonce EA Sports PGA Tour, un jeu de golf Next-Gen

Electronic Arts a annoncé un nouveau jeu de golf next-gen appelé EA Sports PGA Tour et qui arrivera prochainement sur consoles next-gen.

EA dépoussière les clubs

Coming soon. 🎮👀 EA SPORTS PGA TOUR, a new next-gen golf game. — PGA TOUR (@PGATOUR) March 29, 2021

EA Sport PGA Tour est développé actuellement par EA Tiburin, à qui l’on doit les jeux Madden et les NBA Live, et mis à part cette annonce, nous ne savons pas grand-chose sur ce titre si ce n’est qu’il fera passer le monde du golf à la nouvelle génération de consoles.

On sait toutefois qu’il utilisera le moteur Frostbite, et on peut donc s’attendre à un réalisme accru en matière de physique et d’environnements. Le directeur général d’EA Sports, Cam Weber, nous dit ceci :

« Notre équipe de passionnés de golf a recrée méticuleusement les meilleurs parcours du monde tels que Pebble Beach, et nous sommes impatients de donner aux fans l’opportunité de participer à certains des parcours les plus emblématiques du PGA TOUR et de gagner la FedExCup. »

L’éditeur promet de donner bien plus d’informations dans les prochains jours et même si aucune plateforme n’a encore été dévoilée, on présume qu’EA Sport PGA Tour arrivera sans doute sur Pc, PS5, et Xbox Series.