EA Sports PGA Tour

EA Sports PGA Tour est un jeu de golf orienté simulation développé par EA Tiburon (Madden NFL) et édité par Electronic Arts. Promettant de proposer une expérience next-gen au gameplay à l’authenticité inégalée, le tout tournant sous moteur Frostbite, ce titre souhaite également intégrer un contenu sous licences solide incluant 11 parcours célèbres ainsi que plusieurs grandes compétitions masculines et féminines telles que les quatre tournois majeurs du Grand Chelem, le championnat The Players, la FedExCup et l’Evian Championship.