EA Sports PGA Tour : Du gameplay et une date de sortie fixée au 24 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Officialisé en mars 2021, EA Sports PGA Tour s’est montré très discret dans sa communication malgré la diffusion d’un court teaser l’an dernier. Bonne nouvelle, la prochaine simulation de golf d’Electronic Arts a enfin décidé de refaire parler d’elle hier par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay de quatre minutes.

Autre petite surprise, elle a aussi profité de l’occasion pour dévoiler sa date de sortie. Celle-ci est fixée au 24 mars prochain sur PC et les consoles les plus récentes de Sony et de Microsoft.

Un solide concurrent à venir pour PGA Tour 2K ?

Mettant toujours autant l’accent sur la volonté de proposer « un gameplay réaliste » et une expérience de jeu « jamais vue auparavant », le titre n’hésite pas faire le tour complet des différentes mécaniques qui devraient lui permettre d’atteindre ce degré de qualité (types de shoot, comportement de la balle, putt…) tout en n’oubliant pas de faire un focus sur son nouveau système de tir intitulé « Pure Strike ».

Couplée aux technologies ShotLink et TrackMan Data, cette fonctionnalité a pour objectif d’offrir aux joueurs et aux joueuses « tous les outils dont ils ont besoin pour attaquer de manière réaliste chaque trou de chaque parcours, comme le font les professionnels. »

Pour être plus précis sur la manière dont elle a été conçue, sachez que celle-ci prend en compte « les trois aspects de chaque tir », à savoir « la mécanique de swing qui est relative à la longueur du backswing et la vitesse de l’accompagnement du mouvement, le comportement innovant de la balle qui permet à chaque rebond de réagir de manière précise à travers une variété de terrain et de conditions du parcours, et les dynamiques réalistes de parcours qui se rapportent à leurs doubles dans le monde réel. »

Notez également que le trailer concocté par les développeurs d’EA Tiburon nous donne un meilleur aperçu de ce que sa production est capable d’afficher sur le plan graphique. Même si le Frostbite n’est pas forcément le moteur le plus apprécié du public, il faut reconnaitre que le résultat proposé pour le moment par le titre semble très prometteur en vue du lancement.

EA Sports PGA Tour sera disponible dans environ deux mois sur PC via Steam, l’Epic Game Store et Origin, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Côté contenu, la simulation de golf intègrera une trentaine de parcours différents, les quatre tournois majeurs du Grand Chelem, le championnat The Players, les FedExCup Playoffs, des événements liés au golf féminin (LPGA), dont l’Amundi Evian Championship, ainsi que « Route vers les Masters », un mode Carrière qui sera à priori riche et profond.