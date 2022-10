EA Sports PGA Tour : Le jeu de golf se montre par l’intermédiaire d’un premier teaser vidéo

Alors qu’un certain PGA Tour 2K23 s’apprête à sortir ce vendredi 14 octobre sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, Electronic Arts et son studio Tiburon (Madden NFL) ont décidé de profiter de l’occasion pour rappeler l’existence d’EA Sports PGA Tour par l’intermédiaire d’un premier teaser vidéo.

Un joli jeu en perspective ?

Même si la vidéo ne dure qu’une trentaine de secondes, celle-ci nous offre un premier aperçu de ce que le jeu est capable de proposer sur le plan visuel grâce au Frostbite (modélisation d’un joueur pro et des terrains, animation d’un coup…). Reste maintenant à savoir si le rendu final sera à la hauteur de ce que l’on attend d’une production next-gen ou pas.

En attendant d’en voir davantage, rappelons que le lancement d’EA Sports PGA Tour a été décalé au printemps 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.