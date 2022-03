EA Sports PGA Tour : Le nouveau jeu de golf ne sortira pas avant le printemps 2023

Officialisé avant d’être repoussé à une date indéterminée l’an dernier, EA Sports PGA Tour, la prochaine simulation de golf développée par EA Tiburon (Madden NFL), a refait surface plus tôt cette semaine pour annoncer que sa nouvelle fenêtre de lancement est désormais fixée au printemps 2023 sur les plateformes next-gen.

#ICYMI: We announced the new launch date for EA SPORTS PGA TOUR will be Spring 2023.

Learn more about the game here: https://t.co/Gh1bT7IBBK

— EA SPORTS PGA TOUR (@EASPORTSPGATOUR) March 23, 2022