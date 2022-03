Elden Ring continue à battre des records sur Steam et fait mieux que New World

Avec Elden Ring, From Software se dirige tout droit vers son succès commercial le plus colossal de son histoire. Il suffit de jeter un œil au plébiscite que connait le jeu au Japon et en Grande-Bretagne pour avoir un premier aperçu des ventes du titre, ainsi que sur Steam, où le jeu a effectué un excellent départ. Les chiffres du week-end donnent encore plus de précisions sur l’enthousiasme autour du jeu, avec un nouveau record battu.

Le million presque atteint

Le week-end qui suivait sa sortie, Elden Ring avait déjà battu tous les records des précédents jeux du studio en affichant un pic à 764 835 joueuses et joueurs en simultané sur Steam. Un très beau chiffre, mais qui a été dépassé ce week-end, montrant alors que le soufflé n’était pas prêt de retomber.

Durant ces dernières 24 heures, SteamDB rapporte que le jeu a donc eu droit à un pic de 953 426 joueuses et joueurs connectés en même temps sur Steam, ce qui est le sixième pic le plus haut connu sur un jeu, juste derrière Cyberpunk 2077 (1 054 388) en 5ème position. Une place impressionnante pour ce jeu solo, qui parvient à faire mieux que le très populaire New World (913 634), qui est pourtant un MMO qui avait bien démarré.

La success story d’Elden Ring n’est donc pas prête d’être terminée, et on attend maintenant des chiffres de ventes plus globaux.

