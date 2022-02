Elden Ring dépasse largement les records de Sekiro et de Dark Souls 3 sur Steam

C’est aujourd’hui que sort enfin Elden Ring, qui s’est fait attendre par toute un communauté désireuse de voir ce que From Software pouvait faire en transposant sa formule classique des Souls dans un monde ouvert. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat a convaincu la presse, et le public peut désormais accéder au jeu sans attendre. A la vue des premiers chiffres de Steam, on peut clairement dire que le jeu est d’ores et déjà un succès commercial, potentiellement le meilleur pour le studio.

La consécration pour From Software

Grâce aux informations recueillies par SteamDB, on peut alors voir que le jeu a réussi à atteindre un pic de 764,835 joueuses et joueurs en simultané sur Steam, ce qui est colossal pour un jeu principalement axé sur l’expérience solo. A titre de comparaison, Sekiro: Shadows Die Twice n’avait réuni « que » 125 315 personnes pour son plus grand pic sur la plateforme, contre 129 975 pour Dark Souls III. Cela permet alors à Elden Ring de se hisser à la septième place du plus haut pic de Steam, tout de même.

L’analyste Daniel Ahmad souligne également que le jeu fait un carton sur Twitch, en étant le 16ème jeu le plus regardé de la plateforme, toutes périodes confondues.

Un succès retentissant, alors que le jeu n’est disponible que depuis plusieurs heures. Ce week-end pourrait donc réserver d’autres surprises et faire grimper le titre encore plus haut.

