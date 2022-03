Elden Ring fait un meilleur lancement que Cyberpunk 2077 ou Horizon Forbidden West en Grande-Bretagne

Avec les premiers chiffres donnés par Steam, on savait déjà qu’Elden Ring partait pour être le jeu le plus populaire, financièrement parlant, de From Software. Mais on ne mesurait peut-être pas à quel point, et GamesIndustry.biz vient nous apporter plus d’éclaircissements sur le lancement du jeu, notamment en Grande-Bretagne.

La consécration pour From Software

C’est tout naturellement que Elden Ring se hisse en tête des ventes sur ce territoire pour la semaine dernière, mais l’organisme GSD indique surtout que Elden Ring réalise le meilleur lancement d’un jeu depuis Call of Duty Vanguard sur ce territoire. Il fait par la même occasion deux fois et demi mieux que Horizon Forbidden West, qui avait pourtant réalisé un gros lancement. Mieux encore, si l’on écarte les licences Call of Duty et FIFA, le jeu obtient le meilleur lancement d’un jeu en Grande-Bretagne depuis Red Dead Redemption 2, sortie en… 2018.

Les ventes de sa première seraient ainsi supérieures à celles d’Assassin’s Creed Valhalla et même Cyberpunk 2077. Au Japon, le titre démarre tout aussi fort avec 278 000 copies vendues, rien que sur PS4 et PS5, comme l’affirme Famitsu.

On devrait prochainement avoir droit aux chiffres mondiaux, mais c’est une belle revanche pour From Software et pour le genre des Soulsborne, longtemps considéré comme étant de niche.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.