Elden Ring : Le titre a dépassé les 13,4 millions d’exemplaires vendus

Si tous les jeux sortis au début de cette année n’ont pas encore communiqué leurs chiffres, Elden Ring est assurément l’un des cartons indéniables de 2022, avec des chiffres de ventes totalement fous pour From Software. En deux semaines, le titre avait déjà réussi l’exploit de se vendre à 12 millions d’exemplaires, et à l’occasion du dernier bilan financier de Bandai Namco, on a droit à une mise à jour de ces résultats, qui atteignent de nouveaux sommets.

Bientôt les 15 millions ?

Les derniers chiffres officiels montrent donc qu’Elden Ring s’est vendu à 13,4 millions d’exemplaires, mais ce résultat s’arrête au 31 mars dernier, dernier jour de l’année fiscale précédente.

Ce qui veut dire qu’en deux semaines, le jeu a réussi a vendre 1,4 millions de copies en plus. Nous sommes maintenant à plus de cinq semaines après ce dernier résultat, ce qui veut dire que le jeu doit probablement avoisiner les 14 millions de ventes à l’heure actuelle, si ce n’est plus, sauf en cas d’écroulement soudain dans les ventes.

Des résultats qui doivent donner le sourire à From Software et Bandai Namco, et il sera intéressant de voir si le jeu parvient à conserver un certain rythme de ventes tout au long de cette année.

