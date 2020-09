EA Sports UFC 4 : Electronic Arts rétropédale sur les publicités in-game

L’histoire vous a peut-être échappé, mais Electronic Arts a récemment fait parler de lui, sauf que contrairement à ce qui pourrait être souhaitable, la raison est peu glorifiante du point de vue des joueurs. En effet, EA Sports UFC 4, la simulation de sport de combat MMA, intégrait, par souci de réalisme avec le layout des show télévisuels (mais pas seulement) des publicités in-game très peu discrètes pour ne pas dire omniprésentes. Suite au mécontentement des joueurs, EA a fini par réagir.

Entre excuses et pari loupé

Ce mécontentement est compréhensible puisque si la publicité existe depuis longtemps maintenant dans le jeu vidéo, elle est soit comprise d’office et mentionnée au préalable, soit relativement « discrète » ou en tous les cas, davantage déployée sur les free-to-play mobiles, par exemple. Mais un des principaux problèmes de cette histoire, c’est qu’EA a intégré ces publicités à l’occasion d’une mise à jour intervenant près d’un mois après la sortie du titre.

Si cette pratique peut être interprétée comme un moyen d’esquiver les éventuelles critiques qui auraient pu être faites au sein des tests si la fonctionnalité avait été présente dès le début, ce qui est certain, c’est que les joueurs, en payant 60€ leur jeu, ne s’attendaient pas à assister à des pleins écrans ou des superpositions de pubs sur la série The Boys, sachant qu’elles bordent déjà l’octogone.

C’est donc assez logiquement et sans autre choix possible qu’EA a retiré ces publicités, selon les propos rapportés par Eurogamer. Le géant américain « s’excuse pour toute perturbation du jeu que les joueurs ont pu subir » tout en étant « conscient que cela aurait dû être communiqué aux joueurs au préalable » en concluant finalement que « l’intégration des publicités dans l’expérience de replay et en superposition ne se reproduira pas à l’avenir« .

Il paraît évident pour tout un chacun que la pratique allait être mal vue d’entrée de jeu, et lorsque l’on se rappelle de l’affaire des lootbox sur Star Wars Battlefront II, nous sommes en mesure de nous demander si EA n’a pas souhaité aller au bout de son idée au cas où, malgré certaines leçons du passé.

Toujours est-il que pour les joueurs, le principal est là : le désagrément a été corrigé. Malgré tout, c’est encore un épisode regrettable à ajouter à l’actif d’Electronic Arts, à une époque où la firme ne semble pas vraiment portée dans le cœur de toutes et tous.

EA Sports UFC 4 est disponible depuis le 14 août sur PlayStation 4 et Xbox One.