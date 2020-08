EA Sports UFC 4

EA Sports UFC 4 est un jeu de sport et de combat basé sur la discipline du MMA. Ce quatrième opus est dans la continuité de ses prédécesseurs et propose Israel Adesanya (The Last Stylebender) et Jorge Masvidal (Gamebred) comme duo de couverture. On nous promet de nouveaux décors, de nouveaux modes de jeux (Blitz Battles et Online World Championships), des mécaniques plus approfondies, de nombreux accessoires et autres emotes à débloquer.