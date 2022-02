PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Février 2022

Depuis quelques jours, les jeux PlayStation Plus sont disponibles au téléchargement pour les abonnés. Après un mois de janvier plutôt sympathique, avec du Persona et du jeu de course, le mois de février semble être un peu plus timide. Si vous ne les avez pas encore essayé, on vous présente les trois jeux « gratuits » qui sont actuellement disponibles dans le PlayStation Plus.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2022 ?

Comme chaque mois, on vous présente les jeux en vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous présente ainsi les trois jeux suivants :

EA Sports UFC 4 (PS4)

Planet Coaster: Édition console (PS5)

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse (PS4)

Les jeux PlayStation Plus sont disponibles au téléchargement depuis le 1er février 2022. Ils le seront pendant une période d’un mois.