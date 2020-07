EA Sports UFC 4 officiellement annoncé avec une sortie le 14 août

En fuite il y a quelques semaines, la confirmation d’un EA Sports UFC 4 n’est qu’une demie surprise. On l’attendait pourtant lors de l’EA Play mais Electronic Arts a décidé d’attendre un peu et vient seulement d’annoncer officiellement la venue du titre en lâchant une première bande-annonce.

Et plus tard sur nouvelle génération

EA Sports UFC 4 arrivera sur PS4 et Xbox One le 14 août prochain. Il mettra en vedette le duo Israel « The Last Stylebender » Adesanya et Jorge « Gamebred » Masvidal sur la jaquette du jeu. Toujours en parlants de stars, les précommandent donneront droit à Anthony Joshua et Tyson Fury. Si vous précommandez via EA Sports UFC 2 ou 3, vous obtiendrez 10% de réduction sur cet opus, ainsi que Bruce Lee et 500 Points UFC, un bon moyen de remercier les fans habitués de la licence (et de les pousser un peu plus à l’achat).

Comme toujours, il s’agit d’un jeu de combat qui se base sur le MMA et ce nouvel opus nous promet « un nouveau système de progression unifié, un redesign des takedowns et des mouvements au sol, davantage de fluidité dans les combinaisons de saisie et de frappe, ainsi que la possibilité de revivre les débuts des sports de combat dans de tous nouveaux environnements ».

D’autres nouveautés sont également évoquées sans pour autant être détaillées comme une refonte du mode carrière qui introduit une nouvelle façon de développer le profil de son personnage avec une nouvelle fonctionnalité de progression, des améliorations de gameplay avec un nouveau système de soumission pour offrir de nouvelles façons d’en réaliser ou de contrer par des coups et d’autres joyeusetés.

Si cela n’a pas été précisé officiellement dans le communiqué, l’ESRB, l’organisme de classification des jeux aux Amériques, a fait la boulette de déjà lister des versions PS5 et Xbox Series X. On n’en doutait pas trop mais le titre arrivera donc bien sur la nouvelle génération en fin d’année.