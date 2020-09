Test EA Sports UFC 4 – Un round et puis c’est tout !

La dernière fois que nous vous avions parlé d’UFC, c’était à l’occasion de la sortie du troisième épisode par EA. Deux années se sont écoulées depuis et EA Sports s’est dit qu’il fallait tout de même garder la licence au chaud chez eux et proposer un nouvel épisode, quitte à ne pas proposer grand-chose de bien neuf. Bon, on va aller voir tout cela en détail.

Condition de test : A l’occasion du test d’EA Sports UFC 4, nous avons joué une trentaine d’heures au titre, l’occasion de pouvoir énormément jouer au mode carrière, mais aussi de gouter à des combats en multijoueur hors ligne comme en ligne, de se plonger davantage dans les modes de jeu annexes.

Il faut bien commencer quelque part

A peine le jeu installé et lancé, nous nous retrouvons plongé directement dans le mode carrière. L’occasion donc de créer son personnage avant de se retrouver dans un premier combat ayant lieu dans un parking. Eh oui, vous commencerez votre aventure en amateur, avec comme ambition d’arriver en UFC. EA Canada a décidé d’ancrer son jeu dans une dimension plus narrative, qui colle parfaitement à l’esprit même du jeu et de la compétition sportive.

Rien de bien original pour le coup, ce sont des choses que l’on a pu voir dans de nombreux jeux comme la série WWE de 2K, mais force est de constater que ici c’est plutôt bien exécuté, permettant une belle mise en bouche du jeu. Une fois passée cette introduction au jeu, servant également comme premier tutoriel, ce sera l’occasion de se plonger davantage dans le jeu.

Un mode carrière toujours aussi complet

Arrivé dans le mode carrière pur du jeu, on se retrouve en terrain plutôt connu. On retrouve la gestion de votre semaine avec différentes actions à sélectionner, qui ont d’ailleurs subi un petit lifting plutôt sympathique.

Vous retrouverez plusieurs choses ici :

Le sparring , vous permettant de vous entraîner et améliorer vos statistiques sur les différents éléments de la pratique du MMA.

, vous permettant de vous entraîner et améliorer vos statistiques sur les différents éléments de la pratique du MMA. Inviter un autre professionnel dans votre salle , vous permettant, monnayent un certain montant, d’apprendre de nouvelles techniques utiles en combat.

, vous permettant, monnayent un certain montant, d’apprendre de nouvelles techniques utiles en combat. En apprendre davantage sur votre opposant . Cette fois, plusieurs paliers sont disponibles pour connaître les forces et faiblesses avant un combat et orienter ainsi votre entraînement.

. Cette fois, plusieurs paliers sont disponibles pour connaître les forces et faiblesses avant un combat et orienter ainsi votre entraînement. La classique promotion, avec la dimension réseaux sociaux, sponsors, mais aussi la possibilité de streamer une séance de sparring.

De façon globale, on a l’impression qu’avec UFC 4, EA Sports s’est orienté sur une évolution de notre personnage plus naturelle. Si on obtient de nombreux points à dépenser pour augmenter vos statistiques dans tel ou tel domaine, votre entraînement fréquent dans tel domaine, ou sur telle technique engrangera son évolution tandis qu’une blessure vous apportera un malus en fonction d’où vous subirez celle-ci.

Des améliorations minimes de jeu

Dans les combats même, EA Canada a décidé de principalement garder sa formule avec EA Sports UFC 4. On retrouve donc globalement les mêmes combinaisons, les mêmes boutons coups. Au programme, un peu d’équilibrage, et de nouvelles animations concernant les clinchs et une revue des takedown. Pour le coup, ces petits changements restent tout de même bienvenus pour améliorer l’expérience globale, la rendre plus réaliste.

Mais cela nous pousse également à travailler davantage toute cette dimension de prises, que l’on pouvait très facilement délaisser auparavant. Les soumissions ont par exemple vu leur mini-jeu évoluer dans le bon sens, ce qui est vraiment appréciable. Après tout dépendra de comment vous souhaitez jouer dans UFC 4 car, et cela reste encore aujourd’hui la grande force du titre, son gameplay étant très profond, vous pourrez tout autant jouer un gros boxeur capable de mettre un crochet ravageur, comme jouer un archétype de personnage basé sur le muay thai par exemple ou sur la lutte.

Cependant, c’est un peu les seules véritables nouveautés du titre en terme de jouabilité. Oui, nous vous le disions, EA a clairement joué la carte de la sécurité même avec deux années de développement derrière. Pour le reste, on va aller voir du côté contenu du jeu hors mode carrière.

Un jeu fourni mais un poil amputé

Concernant le contenu de jeu hors du mode carrière on retrouve donc les classiques modes hors ligne et en ligne, avec la possibilité de pouvoir effectuer l’ensemble des combats de vos rêves, avec différentes contraintes. Le mode KO fait également son retour avec ses arènes plutôt amusantes, et cette volonté de jeu plus immédiate. Du côté du mode en ligne, du classique aussi avec notamment les combats éclairs.

On retrouve également la possibilité de créer ses propres évènements et compétitions, chose déjà présente dans UFC 3. Cependant, la grosse absence de cet épisode, c’est la disparition pure et simple du mode Ultimate Team. Si le mode semblait peu cohérent avec la discipline, cela constituait un véritable mode de jeu complet pour les joueurs. Dommage, car cela représentait tout de même un petit plus en terme de temps de jeu. Dans tous les cas, cela n’empêche tout de même pas EA de garder des micro transactions dans son jeu, limitées cette fois-ci principalement au contenu cosmétique pour nos combattants créés.

Au niveau du cast, on retrouve environ 200 combattants issus des différentes catégories. Si une bonne partie du top de la division est présent, on notera tout de même quelques absences, sûrement pour des questions de négociation de droits. Comme pour les épisodes précédents, on retrouve la possibilité d’avoir en DLC Bruce Lee ce qui reste toujours amusant.

Une forme qui trouve ses limites

Pour finir, sur l’aspect graphique, on retrouve exactement ce que l’on pouvait voir il y a deux ans. EA Canada n’a pas voulu se risquer à proposer quelque chose de nouveau alors que la nouvelle génération se précise et que la nouvelle versions du Frostbyte est en cours de travail. Le jeu semble du coup un poil daté, mais reste tout de même correct. Au niveau des animations, on retrouve également les mêmes, sauf pour les takedown et clinchs qui ont été retravaillés comme nous vous le disions.

Reste qu’en terme de mise en scène, EA Sports UFC 4 fait toujours un très bon boulot, nous plongeant dans l’univers de la ligue internationale de MMA. On retrouve d’ailleurs un travail graphique de l’interface assez proche de ce que nous avons pu voir l’année dernière avec les productions EA Sports, et cela fonctionne plutôt bien ici. Reste les temps de chargement assez nombreux, mais qui sont bien comblés en mode carrière par les différents posts de réseaux sociaux. Dommage que l’idée n’ait pas été plus loin, où on aurait pu liker les vidéos par exemple, ce qui aurait été vraiment amusant.