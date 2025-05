EA Sports FC 25 : TOTS Liga, Liga F et Liga Portugal !

TOTS Liga, Liga F et Liga Portugal !

Faites place aux nouvelles équipes type de la saison, autrement dit celles que l’on prénomme les TOTS (Team Of The Season) avec les équipes de Liga, Liga F et du championnat portugais ; si vous voulez revoir les dernières en date, c’est par ici ! Qui sont les joueurs et joueuses récompensés de leur très bonne saison ? Faisons une petite liste des meilleures cartes :

Mbappé (97)

Raphinha (97)

Bellingham (97)

Yamal (97)

Putellas (97)

Vinicius Jr (96)

Graham (96)

Gyokeres (96)

Et tant d’autres ! Allez-vous avoir la chance de packer celui ou celle que vous voulez ? Ou allez-vous dépenser vos crédits pour pouvoir jouer avec celui ou celle que vous avez envie de voir dans votre équipe ? Alors, verdict ?

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.