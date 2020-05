Le prochain Battlefield sortira en 2021

Alors que Battlefield V accueillera son ultime mise à jour majeure cet été, apportant notamment son lot d’armes inédites et d’équilibrages en jeu, Electronic Arts continue de préparer le terrain pour l’avenir de la licence. Après avoir laissé entendre en novembre 2019 et début 2020 que le nouvel opus ne sortirait sans doute pas avant 2021, l’éditeur américain a cette fois-ci confirmé l’information et donne rendez-vous aux joueurs l’an prochain.

Disponible entre avril et décembre 2021 ?

Selon une déclaration faite au site VGC, le prochain épisode de la franchise, toujours développé par DICE, devrait sortir « entre avril et décembre 2021. » Le titre profiterait ainsi des fonctionnalités de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Rappelons que le studio suédois a également déployé la dernière mise à jour majeure de Star Wars: Battlefront II il y a quelques jours. Celle-ci inclut plusieurs ajouts comme la carte de Scarif, la possibilité de jouer hors-ligne avec des alliés contrôlés par l’IA pour le mode Coop et de nouvelles apparences pour Rey, Kylo Ren, l’Empereur Palpatine et Dark Maul.