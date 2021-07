Dans quelques jours se tiendra l’EA Play, l’événement d’Electronic Arts, où une conférence permettra de mettre en lumière les futurs jeux de l’éditeur. Si de nombreux fans espéraient y voir un nouveau titre Star Wars, les organisateurs préfèrent nous prévenir un peu en avance pour éviter la désillusion : aucun nouveau titre de la franchise n’y sera présenté.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021