Etant donné le grand succès de Star Wars Jedi Fallen Order, le développement d’une suite était quasi assuré, et les premières rumeurs pointaient vers la réalisation d’un second opus. Selon le très informé Jason Schreier de Kotaku, Jedi Fallen Order 2 est bel et bien une réalité, mais ce n’est pas le seul jeu Star Wars en développement chez pour Electronic Arts.

Cal le survivant

Le journaliste nous informe que deux jeux dans l’univers Star Wars sont bien en développement, mais que les deux projets ne sont pas vraiment similaires :

« Aujourd’hui, EA a deux nouveaux jeux Star Wars en développement – une suite de Jedi Fallen Order chez Respawn et un plus petit, un projet plus inhabituel chez EA Motive à Montréal au Canada. »

Cela coïncide avec les propos rapporté par le studio même, qui parlait déjà de ce projet « inhabituel » en décembre dernier. Mais l’enquête de Schreier nous apprend également qu’un autre jeu Star Wars était lui aussi en production il y a peu de temps, avant d’être annulé, comme celui de Visceral Games et celui d’EA Vancouver. Il devait s’agir d’un spin-off de la série Star Wars Battlefront, ayant pour nom de code « Vikings », qui comportait des éléments d’open-world.

Le projet était un temps chapeauté par EA Vancouver, puis par Criterion (Burnout, Need for Speed) qui est devenu le studio principal chargé du jeu, du moins en théorie. La collaboration fut apparemment difficile à cause de la distance qui séparait les deux studios, ainsi que les divergences d’opinion. Criterion voulait vraisemblablement axer le titre sur son histoire et sur ses personnages forts.

La deadline pour sortir le titre n’a pas aidé non plus, puisque le projet devait sortir en à peine un an et demi, et EA ne voulait pas que cela change. Le projet fut donc annulé, tout simplement.

La priorité de l’éditeur serait donc de concentrer ses efforts sur un Star Wars Jedi : Fallen Order 2, en espérant obtenir un succès similaire au premier opus. Le projet de EA Motive étant d’une moindre échelle, on peut espérer que le studio soit plus libre de ses mouvements, et qu’une annulation n’est pas à craindre, mais qui sait.