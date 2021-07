BioWare déclare que Dragon Age 4 ne sera pas à l’EA Play Live, tout comme le prochain Mass Effect

Electronic Arts a dévoilé son programme pour l’EA Play il y a quelques heures, et alors que les spéculations vont bon train autour des quelques annonces qui pourraient être présentées, BioWare a décidé de ne pas faire monter les attentes pour rien.

We’re hard at work creating the next @dragonage and @masseffect games and have some exciting stuff coming to @SWTOR this year. While we won’t be showing anything at EA Play Live, be sure to check out our SWTOR Livestream at 12PM PT today for info on what’s to come!

— BioWare (@bioware) July 1, 2021