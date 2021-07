Selon Jeff Grubb, un remake de Dead Space est en développement chez EA Motive

Alors que l’EA Play live aura lieu tout au long du mois de juillet, les regards se portent sur un certain Dead Space qui laisse de plus en plus d’indices quant à un retour de la franchise de survival-horror spatiale. Comme souvent concernant ces révélations, c’est Jeff Grubb qui nous annonce qu’un remake fera son apparition lors de l’évènement d’Electronic Arts.

Joue-la comme Capcom ?

D’après Jeff Grubb de Gamesbeat, Motive Studios serait donc en train de travailler sur un jeu Dead Space, et plus précisément un remake qui s’inspire majoritairement du premier opus et qui marquerait ici un reboot de la franchise. Les développeurs, que l’on connait dernièrement pour Star Wars Squadrons, prendraient exemple sur le Resident Evil 2 Remake de Capcom pour l’opération. Toujours d’après lui, le succès des Resident Evil donneraient selon EA des conditions favorables pour un retour qui va dans ce sens. En outre, le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order aurait encouragé l’éditeur à produire plus d’aventures jouables uniquement en solo. D’où, entre autre,s la résurgence de Mass Effect, Dragon Age, et probablement une suite à Fallen Order.

Développé initialement par le studio Visceral Games, Dead Space reste encore à ce jour une licence culte du genre et beaucoup de fans attendent un retour avec impatience. On peut en plus y croire puisque Grubb est globalement fiable d’autant que d’autres médias comme Eurogamer ont également eu vent de ces bruits de couloir. Enfin, autre petit indice marquant, l’avatar de la chaîne Youtube Dead Space a été modifié après des années d’inactivité.

On espère en tout cas que tout cela soit vrai afin de se donner de nouveaux frissons spatiaux tout en découpant de l’alien sous tous les angles.