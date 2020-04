Dying Light – Hellraid sortira finalement en DLC cet été

Prévu à la base comme un jeu d’action et d’aventure fantastique, le projet Hellraid sera finalement une extension de Dying Light qui arrivera cet été sans plus de précision. Techland offre donc encore du contenu aux joueurs qui attendent avec impatience la sortie du second opus qui a pris du retard.

Une extension de plus

Dans ce DLC, vous serez entrainé dans un donjon inédit a parcourir seul ou en coopération où les ennemis seront équipés de manières originales. Projet abandonné en 2015 (même année de sortie que Dying Light), le studio a donc fait revivre ses idées à travers une extension de son jeu phare. On ne sait toujours pas si cette extension sera gratuite ou payante, mais on est sur d’une chose : Techland ne travaille que sur Dying Light 2 ainsi qu’un projet encore non annoncé.